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Yolcu servisinde “burada inmeyeceğim” kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
21:52
Yolcu servisinde “burada inmeyeceğim” kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!
Almanya'dan aile ziyareti sonrası uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'ndan otogara gitmek için yolcu servisine binen 19 yaşındaki Ufuk Can Yenibosna'ya gitmek için servise bindi. Şirinevler'e geldiklerinde muavin Can'ı indirmek isteyince aralarında tartışma çıktı. Olaya şoför de dahil olurken, çıkan arbedeye servisteki vatandaşlar müdahale etti.