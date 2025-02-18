Yolcu servisinde “burada inmeyeceğim” kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!

"BİZ ÇALIŞANIZ HAMAL DEĞİLİZ"

Bunun üzerine aracın ön kısmına yönelen Ufuk Can ile şoför arasında arbede yaşandı. Can, "Keyfine göre istediğin yerde beni indiremezsin" derken, muavin ise onu arkasından ittirdi.