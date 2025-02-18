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Haberler Yaşam Yolcu servisinde “burada inmeyeceğim” kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:52

Yolcu servisinde “burada inmeyeceğim” kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!

Almanya'dan aile ziyareti sonrası uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'ndan otogara gitmek için yolcu servisine binen 19 yaşındaki Ufuk Can Yenibosna'ya gitmek için servise bindi. Şirinevler'e geldiklerinde muavin Can'ı indirmek isteyince aralarında tartışma çıktı. Olaya şoför de dahil olurken, çıkan arbedeye servisteki vatandaşlar müdahale etti.

DHA
Yolcu servisinde burada inmeyeceğim kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!

Olay, D-100 Karayolu Bahçelievler Yenibosna mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da ailesini ziyaret eden Ufuk Can, uçağa binerek İstanbul Havalimanı'na indi.

Yolcu servisinde burada inmeyeceğim kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!

Buradan yolcu servisine binen Can, muavine bagajlarını teslim ederek Yenibosna'da inmek istediğini söyledi. Can ardından servise binerek yolculuk etmeye başladı. Şirinevler'e gelindiğinde ise muavin araçtan inerek Can'ın bagajlarını vermek istedi.

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Yolcu servisinde burada inmeyeceğim kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!

Ancak Can, Yenibosna'da ineceğini söylediğini belirtti. Muavinin bagajı Şirinevler'de inecek şekilde koyduğunu ve Yenibosna'yı geçtiklerini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Yolcu servisinde burada inmeyeceğim kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!

"BİZ ÇALIŞANIZ HAMAL DEĞİLİZ"

Bunun üzerine aracın ön kısmına yönelen Ufuk Can ile şoför arasında arbede yaşandı. Can, "Keyfine göre istediğin yerde beni indiremezsin" derken, muavin ise onu arkasından ittirdi.

Yolcu servisinde burada inmeyeceğim kavgası: Olaya yolcular müdahale etti!

Bu duruma sinirlenen Can, "Çalışan mısın nesin sen" derken, yerinden kalkan şoför ise "Biz çalışanız, hamal değiliz" sözleriyle karşılık verdi.

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