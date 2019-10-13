YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristlerce atılan havan mermisinin isabet ettiği evde uyurken şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesi, saldırı anını anlattı. Saldırıda iki kızı da yaralanan anne Fatina Hadbe, "Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi.