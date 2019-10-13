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  • YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

/'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan sırasında /'lı teröristlerce atılan havan mermisinin isabet ettiği evde uyurken şehit olan 9 aylık 'ın ailesi, saldırı anını anlattı. Saldırıda iki kızı da yaralanan anne , "Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 21:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 21:51
YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

başladıktan sonra sivillere yönelik saldırılarını sürdüren /'lı teröristlerce 'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda Suriyeli Omar ailesinin evi isabet aldı. 9 aylık oğullarını teröre şehit veren ve iki kızları da yaralanan aile, yaşadıkları şiddet ve korkuyu anlattı.

YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu
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YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

Havan mermisinin çocuklarının bulunduğu odaya isabet ettiğini belirtirken gözyaşlarına hakim olamayan anne , "Olay günü oğlum 'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi...

YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

... Oda yıkılmıştı, toz duman içerisindeydi. Omar'ı odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi.

YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

Yaşadığı şokun etkisinde olduğu gözlenen , "Allah Türklerden razı olsun, onlar bizi hastaneye götürdü. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Psikososyal destek ekibi sürekli yanımızdaydı. Bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

Baba Muhammed Hani ise teröristlerce atılan 2 havan mermisinin evlerine isabet etmesi ile oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını belirterek, "Evde yıkımlar oldu dumanlar yükselmeye başladı. Patlama üzerine odaya koştum, çocuklarım yaralı bir şekilde yerdeydi. Omar ağır bir durumdaydı. Evin içinde duman ve ateş vardı. Kızlarımdan Yasmin'nin durumunun iyi olduğunu yetkililerden öğrendik. Hale'nin durumu biraz kritik. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

Muhammed Hani, olaydan sonra Cumhurbaşkanı ile konuştuklarını da belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Omar'ın kanının yerde kalmayacağını' dile getirdi" dedi.

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