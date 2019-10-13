YPG/PKK'lı teröristlerin şehit ettiği ilk sivil olan 9 aylık bebeğin annesi konuştu

Baba Muhammed Hani ise teröristlerce atılan 2 havan mermisinin evlerine isabet etmesi ile oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını belirterek, "Evde yıkımlar oldu dumanlar yükselmeye başladı. Patlama üzerine odaya koştum, çocuklarım yaralı bir şekilde yerdeydi. Omar ağır bir durumdaydı. Evin içinde duman ve ateş vardı. Kızlarımdan Yasmin'nin durumunun iyi olduğunu yetkililerden öğrendik. Hale'nin durumu biraz kritik. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.