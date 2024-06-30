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Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
12:01
Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!
Acı olay Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelmişti. TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş ile kardeşi Rojbin Nerse de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizleri geçirdi. İşte kazanın görüntüleri...