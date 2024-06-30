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Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 12:01

Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!

Acı olay Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelmişti. TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş ile kardeşi Rojbin Nerse de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizleri geçirdi. İşte kazanın görüntüleri...

DHA
Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!

Yürekleri yakan kaza dün öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı.

Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!

Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin Nerse (31), Suphiye N. (11), Halil Ç. (31) ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!

Ancak Özlem Nerse Karakaş, bebeğini kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak bu sabah hayatını kaybetti.

Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!

Talihsiz kadının kız kardeşi Rojbin Nerse de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yürek yakan olay: Kazada karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kardeşi de öldü!

TIR şoförü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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