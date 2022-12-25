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Giriş Tarihi: 25.12.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 07:34

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak'ta mı, Şubat’ta mı?

Zamlı asgari ücret bu ay yatar mı sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte 2023 asgari ücret 8506 TL oldu. Bu noktada zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusu arama motorlarına yöneltilmeye başlandı. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı, son gelen bilgilerle birlikte öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zammın rekor seviyede olduğunu dile getirdi. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay mı yatacak, gelecek ay mı? İşte detaylar

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak’ta mı, Şubat’ta mı?

Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak, bu ay yatar mı sorusu yanıt arıyor. Asgari ücret tespit komisyonu sonrası yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte yeni asgari ücreti vatandaşlara sundu. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak’ta mı, Şubat’ta mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı Twitter'dan asgari ücret zammı için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak’ta mı, Şubat’ta mı?

"6 ay önce yaptığımız zamdan sonra Asgari Ücrete bugün de %55 gibi rekor bir zam yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre %100 oldu. Enflasyona karşı emeğin, çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz."

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak’ta mı, Şubat’ta mı?

ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT-NET NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret;

BRÜT: 10.008 TL

NET: 8.506 TL

İŞVEREN MALİYETİ: 11.760 TL

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak’ta mı, Şubat’ta mı?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK, BU AY YATAR MI?

2023 yılında geçerli olacak olan zamlı asgari ücret, Şubat ayında hesaplara yatacak.

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