Haberler Yaşam Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak'ta mı, Şubat’ta mı?

Giriş Tarihi: 25.12.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 07:34

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ile zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak'ta mı, Şubat’ta mı?

Zamlı asgari ücret bu ay yatar mı sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte 2023 asgari ücret 8506 TL oldu. Bu noktada zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusu arama motorlarına yöneltilmeye başlandı. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı, son gelen bilgilerle birlikte öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zammın rekor seviyede olduğunu dile getirdi. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar bu ay mı yatacak, gelecek ay mı? İşte detaylar