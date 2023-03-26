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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 02:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 02:09

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi SSK ve Bağkur emeklileri tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren müjdeli haber verdi. Buna göre, 5 bin 500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL oldu. Yüzde 36'lık emekli zammı sonrası vatandaşlar, maaşların hesaplara yatacağı tarih için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt aramaya başladı. Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi sorgulanıyor. Peki, SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte, detaylar.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte SSK Bağkur ödeme takvimi!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde enflasyonun etkisini azaltmaya çalıştıklarını belirterek en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Yüzde 36 oranında yapılan zam sonrası milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi gözlerini zamlı emekli maaşları ödeme takvimine çevirdi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte, tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi ve tüm detaylar.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte SSK Bağkur ödeme takvimi!

EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte SSK Bağkur ödeme takvimi!

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte SSK Bağkur ödeme takvimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte SSK Bağkur ödeme takvimi!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi emekliler tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

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