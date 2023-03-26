Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi SSK ve Bağkur emeklileri tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren müjdeli haber verdi. Buna göre, 5 bin 500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL oldu. Yüzde 36'lık emekli zammı sonrası vatandaşlar, maaşların hesaplara yatacağı tarih için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt aramaya başladı. Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi sorgulanıyor. Peki, SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte, detaylar.