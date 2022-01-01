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Giriş Tarihi: 01.01.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 18:58

Asgari ücret 2022 zammı ile zamlı maaşlar Şubat'ta mı yatacak, ne zaman? Zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak?

Yeni yıla girmemizle beraber milyonlarca çalışanın gözü "2022 Asgari ücret zammı ile zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Asgari ücret 2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacağı bildirilmiş ve asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olarak duyurulmuştu. Geçtiğimiz ay belli olan zam oranı sonrası çalışan vatandaşlar ve işverenler zamlı maaşların yatacağı o tarihi merak ediyor. Buna göre; 2022 Asgari ücret zammı ile zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? Asgari ücret 2022 zammı ile zamlı maaşlar Şubat’ta mı yatacak, ne zaman?

2022 yılı ile beraber milyonlarca çalışan zamlı maaşların yatacağı o tarih için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayında yapılan toplantılar sonucunda yeni zamlı maaşları duyurmuş ve müjdeyi vermişti. Bu noktada işçi ve işverenler Ocak ayıyla birlikte "2022 Asgari ücret zammı ile zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni zamlı tutar 4250 TL olarak duyurulmuştu. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ile zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? Asgari ücret 2022 zammı ile zamlı maaşlar Şubat’ta mı yatacak, ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayı maaşına yansıyacak.

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Zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? Asgari ücret 2022 zammı ile zamlı maaşlar Şubat’ta mı yatacak, ne zaman?

VERGİLER KALDIRILDI

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? Asgari ücret 2022 zammı ile zamlı maaşlar Şubat’ta mı yatacak, ne zaman?

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? Asgari ücret 2022 zammı ile zamlı maaşlar Şubat’ta mı yatacak, ne zaman?

YENİ RAKAM BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

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