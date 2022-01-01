Asgari ücret 2022 zammı ile zamlı maaşlar Şubat'ta mı yatacak, ne zaman? Zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak?

Yeni yıla girmemizle beraber milyonlarca çalışanın gözü "2022 Asgari ücret zammı ile zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Asgari ücret 2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacağı bildirilmiş ve asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olarak duyurulmuştu. Geçtiğimiz ay belli olan zam oranı sonrası çalışan vatandaşlar ve işverenler zamlı maaşların yatacağı o tarihi merak ediyor. Buna göre; 2022 Asgari ücret zammı ile zamlı maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...