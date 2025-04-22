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Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:21

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale bir adım kala heyecan dorukta. Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Göztepe yarı finalde kozlarını paylaşacak. Taraftarların merakla beklediği mücadelelerin yayın saati, kanalı ve hakem kadrosu belli oldu. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak? İşte, detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Yarı final maçları kapsamında Konyaspor, kendi sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Diğer eşleşmede ise Trabzonspor, Trabzon'da Göztepe'yi konuk edecek. Daha önce finalin Eskişehir'de yapılacağı duyurulmuştu, ancak bu karardan vazgeçildi. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları tek maç eleme usulü üzerinden gerçekleşiyor. Bu sezon da yarı final dört takım arasında tek maç olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı:22 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

Trabzospor - Göztepe yarı final maçı: 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.

İki mücadele de ATV ekranlarından takip edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

HAKEMLER BELLİ OLDU!

Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, yardımcı hakem Bersan Duran işe Bilal Gölen üçlüsü yönetecek.

Trabzospor - Göztepe yarı final maçını ise hakem Cihan Aydın, yardımcı hakem Hakan Yemişken ve Mıstafa Savranlar yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

ZTK FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?
Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs'ta düzenlenecek. Eskişehir'de yapılması planlanan final maçının yerinin değiştirildiği ancak yeni adresinin ilerleyen günlerde duyurulacağı TFF tarafından açıklandı.