Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Yarı final maçları kapsamında Konyaspor, kendi sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Diğer eşleşmede ise Trabzonspor, Trabzon'da Göztepe'yi konuk edecek. Daha önce finalin Eskişehir'de yapılacağı duyurulmuştu, ancak bu karardan vazgeçildi. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?