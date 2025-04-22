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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:21
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale bir adım kala heyecan dorukta. Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Göztepe yarı finalde kozlarını paylaşacak. Taraftarların merakla beklediği mücadelelerin yayın saati, kanalı ve hakem kadrosu belli oldu. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK tek maç mı, nerede oynanacak? İşte, detaylar.