AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL ek sınav sonuçları için geri sayıma geçti. "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınav 16-20 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Peki, Açık lise 2021 AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.
SINAV SÜRESİ UZATILDI
MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.