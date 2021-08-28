AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL ek sınav sonuçları için geri sayıma geçti. "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınav 16-20 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Peki, Açık lise 2021 AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...