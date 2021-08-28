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Giriş Tarihi: 28.8.2021 13:16

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL ek sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Çevrimiçi olarak katılım sağlanan sınavlara ilişkin süreç bilindiği üzere 20 Ağustos tarihinde sona erdi. Hal böyleyken açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Henüz sonuçların açıklanacağı tarih bilinmezken önceki sınavlar göz önüne alındığında sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, 2021 AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL ek sınav sonuçları için geri sayıma geçti. "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınav 16-20 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Peki, Açık lise 2021 AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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