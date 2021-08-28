"KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı, Ağustos ayının sonlarına gelinmesinin ardından araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin 20 Ağustos'ta sona ermesinin ardından tercih sonuçlarının erişime açılması ile birlikte KYK yurt başvuru işlemlerinin de başlayacağı öngörülürken öğrenciler gözlerini gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Bu başlık altından; KYK yurt başvurusu hakkındaki güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencileri için sağlanan yurt imkanı olarak kabul edilen KYK yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvurusu için işlemlerin, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
KYK yurt başvurusu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan e-Devlet linki ile yapılacak.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.