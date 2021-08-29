YÖKDİL sınav soruları nasıldı? 2021 YÖKDİL sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte soru yorumları

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olarak da bilinen 2021 YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos'ta yapılan tek oturumla tamamlandı. Yabancı dil puanı için sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL soruları karşısında ter döktü. Adayların sınavın ardından en çok merak ettiği konulardan birisi ise YÖKDİL soru yorumları geliyor. YÖKDİL zor muydu kolay mıydı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışan adaylar, diğer adayların da sınava yönelik görüşünü merak ediyor. Peki, 2021 YÖKDİL soruları nasıldı? YÖKDİL zor muydu kolay mıydı? İşte YÖKDİL soru yorumlarından öne çıkanlar