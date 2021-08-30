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Haberler Güncel Haberleri Seçim barajı düşecek mi ve kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni seçim barajı açıklaması
Giriş Tarihi: 30.8.2021 08:51 Son Güncelleme: 30.8.2021 08:52

Seçim barajı düşecek mi ve kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni seçim barajı açıklaması

Seçim barajı düşecek mi ve kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni seçim barajı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir süredir gündemde olan seçim barajı konusuna da değindi. Gazetecilerin yönelttiği, "Seçim barajı düşecek mi?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda sona gelindiğini ifade etti. İşte, Erdoğan'ın seçim barajı ile ilgili yaptığı açıklama

Seçim barajı düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süredir gündemde konuşulan seçim barajı iddiaları ile ilgili olarak da açıklamalar yapan Erdoğan, son durumu anlattı. Seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişikliklerde sona gelindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim barajı düşecek mi?" sorusuna net bir yanıt verdi.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?

Soru: Seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişikliklerde sona gelindi. En merak edilen nokta seçim barajı. Baraj yüzde 5'e düşme ihtimalinden söz ediliyor. Bir başka ihtimal eğer partiler ittifak halinde seçime girerlerse onlar için ayrı bir baraj, mesela yüzde 7 ya da 10 barajının devam etmesi öngörülüyor. Seçim barajı düşecek mi? Sizin ittifaklar için başka bir baraj olması yönünde görüşünüz var mı?

Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller.

Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabi konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok.

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Seçim barajı düşecek mi ve kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni seçim barajı açıklaması
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