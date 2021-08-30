YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 29 Ağustos tarihinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, sınavın ardından YÖKDİL soruları ve cevapları başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Zira, 2021 YÖKDİL sınav soru ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ekranını erişime açtı. Peki, 2021 YÖKDİL soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte bazı bilgiler