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Haberler Güncel Haberleri YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 30.8.2021 15:39 Son Güncelleme: 30.8.2021 15:40

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

YÖKDİL soruları ve cevapları, sınavın ardından adaylar tarafından merak konusu oldu. Yabancı dil puanı için sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. YÖKDİL soru ve cevap anahtarı ile adaylar sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabilecek. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken 2021 YÖKDİL sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Peki, YÖKDİL soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde.

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 29 Ağustos tarihinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, sınavın ardından YÖKDİL soruları ve cevapları başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Zira, 2021 YÖKDİL sınav soru ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ekranını erişime açtı. Peki, 2021 YÖKDİL soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte bazı bilgiler

YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YIL?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

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YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
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