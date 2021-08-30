YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 29 Ağustos tarihinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, sınavın ardından YÖKDİL soruları ve cevapları başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Zira, 2021 YÖKDİL sınav soru ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ekranını erişime açtı. Peki, 2021 YÖKDİL soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte bazı bilgiler
2021 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)
-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda
-Doçentlik sınav başvurusunda
-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.