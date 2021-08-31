Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans nerede çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar için yayınlanacak olan yapımda büyük bir şirkette muhasebeci olan Servet'in, şirketin paraları çalması ile başlayan hikaye, dört kafadar arkadaşın yaşadıklarını konu ediniyor. Vizyonda kaldığı sürece sevilerek izlenilen yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak konusu oluyor. Peki, Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çakallarla Dans nerede çekildi? İşte merak edilenler...

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NE?

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, gözünü para hırsı bürümüş karısının gazına gelerek şirketin internet hesapları üzerinden hatırı sayılır miktarda bir parayı patronundan çalma planı yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır. Parayı onun hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadasi da bu hain planin figurani olacaklardir. Ama unuttugu iki şey vardır; birincisi kendisi gibi kurnaz ama saf olan arkadaşları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasında olmaları.

Dört kafadar başlattıkları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik komik olay kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

Timur Acar (Köfte Necmi)

Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet)

Tuba Ünsal (Sinem)

Kemal Uçar (Yücel)

Erdal Tosun (Bestami Muço)

Cengiz Küçükayvaz (Adnan)

Sümer Tilmaç (Bahattin Aga)

Didem Balçın (Fatma)