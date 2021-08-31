Ücretli öğretmenlik 2021 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanır? MEB ücretli öğretmen başvuru sonucu sorgula!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR?

2021 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibariyle başladı. Ücretli öğretmenlik başvuruları e Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Başvurularının biteceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak eğitim yılı başlamadan başvuruların da sona erebileceği tahmin ediliyor.