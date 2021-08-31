Ücretli öğretmenlik 2021 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanır? MEB ücretli öğretmen başvuru sonucu sorgula!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. E-Devlet sistemi üzerinden veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden başvuruların alındığı bilinirken öte yandan Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında son dakika gelişmeleri ve detaylar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR?
2021 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibariyle başladı. Ücretli öğretmenlik başvuruları e Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Başvurularının biteceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak eğitim yılı başlamadan başvuruların da sona erebileceği tahmin ediliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2021 NE KADAR?
Haftada 15 ve ayda 60 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.187,07 TL
Haftada 20 ve ayda 80 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.582,76 TL
Haftada 25 ve ayda 100 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.947,35 TL
Haftada 30 ve ayda 120 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 2.283,16 TL
Ayrıca evli ve eşi çalışmayan ücretli öğretmenler 53,67 TL eş yardımı yapılır. Çocuklu öğretmenlere ise çocuk başı 37,31 TL ek ödeme yapılır.