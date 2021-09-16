Torbalı yollarında hizmet, eziyete dönüştü

Kemalpaşa Kavşak Projesi'nin ihale sürecinin tamamlandığını müjdeleyen Başkan Günaydın, "Yer teslimi oldu, vekilimiz Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Ticaret Odası'nın katılımlarıyla geniş bir toplantı yapıp projemizi hemşehrilerimize sunduk. Resmi süre 400 gün, fakat ihaleyi alan firma daha hızlı bitireceğini söylüyor.

O bölgenin aksını kullanan Beydağ, Ödemiş, Tire ve Bayındır'da yaşayan hemşehrilerimizin de sorunuydu, bu sorunu halledeceğiz" sözlerini kullandı. Okul projelerini de yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Günaydın, eğitim öğretimin başlamasıyla, geniş kapsamlı tedbirlerin alındığını öne sürerken, ilçe milli eğitim ve okul müdürleriyle iletişim halinde olduklarını ifade etti. Doğal gaz yatırım çalışmalarını da yakından takip eden Başkan Günaydın, Özbey, Türkmenköy ve 7 Eylül Mahallelerinde doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Aylardır süren Torbalı yol çalışmalarından yakınan Başkan Günaydın, Torbalı halkının, yol çalışmalarında çık tozdan dolayı, yaz ayını pencere açmadan geçirdiğini vurguladı. Başkan Günaydın, "Yağmurlarla birlikte daha kötü olacağını düşünüyorum. En işlek caddeler bile çok kötü. Vatandaşlar, esnaf kendi çabalarıyla tozu toprağı temizliyor. Pazar yeri esnafının bölgesinde çukurlar oluşuyor. Geçenlerde gördüm, gelin aracında 'Aşkımız, Torbalı'nın yol çalışması gibi olsun, hiç bitmesin' yazıyor. Espri konusu oldu bu. Yerel belediyeye sesleniyoruz, bu iş eziyete döndü. Araçların alt takımları paramparça oluyor" şeklinde konuştu.



MECLİS ÜYELERİNİN TOR-BEL'DEN MAAŞ ALDIĞINI İFŞALADIK



Halkın oylarıyla seçilen meclis üyelerinin, belediyenin bir şirketi olan Tor-Bel'den 8 bin 900 lira maaş aldığını açıklayan Başkan Günaydın, "Biz bunu paylaşınca size yedirmeyeceğiz dediğimizde niye paylaşırsınız ailemiz var bu görevlerde bulunuyoruz gibi. Kendileri, görevi bırakmak yerine bundan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Kendilerini istifaya davet ediyorum. Torbalı'nın hakkı olan bu parayı almaktan vazgeçsinler. Belediye şirketinden maaş bağlatmak Torbalı'nın hakkını yemektir. Kendileri erdemli duruş sergilerler maaşlarından feragat ederler" sözlerini aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmir ziyaretinden söz eden Başkan Günaydın, yapılan toplantılarda iklim değişikliği ve tarım çalışmalarının konuşulduğunu dile getirdi. Başkan Günaydın, "Bakanımız, her fırsatta İzmir'e gelir. İzmir İl Başkanlığı'nda, Cumhur İttifakı mensupları, il ve içe başkanları olmak üzere geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Birçok konu gündemdeydi, tarımla ilgili istişareler yaptık. Yanan ormanlık alanlar için yeşillendirme çalışmaları yapılacağını söyledi. Biz sahada olduğumuzda sürekli tarımla alakalı istekler ve çözüm önerileriyle karşılaşıp, bakanımıza iletiyoruz" diye konuştu.