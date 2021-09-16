Yalan makinesi bankamatik memuruna soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Çankaya Belediyesi'ne mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın işe gitmeden maaş aldığı gerekçesiyle hakkında başlatılan inceleme sürüyor.



Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi; Tezcan Karakuş Candan hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesini istedi. İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu dosyayı incelediği öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı; ön inceleme izni verdiği takdirde Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma başlayacak.



CANDAN'IN ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDE BANKAMATİK MEMUR OLDUĞU İHBAR EDİLDİ



Tezcan Karakuş Candan, Çankaya Belediyesi'nde mimar kadrosunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memuru olarak çalışıyor.

Bir vatandaş, Tezcan Karakuş Candan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'na ihbarda bulundu.



İhbar mektubunda Candan'ın, Çankaya Belediyesi'nde çalıştığı süre zarfında mesai saatlerinde iş yerinde bulunduğunu gösterir imza föylerinin başkası tarafından imzalandığı iddia edildi. İhbar mektubunda, Tezcan Karakuş Candan'ın belediyede işe giriş çıkış turnikelerinde adına olan kartın başkası tarafından basılmak suretiyle işe gitmiş gibi gösterildiği, mesai saatlerinde işe gitmediği halde haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.



İhbar mektubunda; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve belediye çalışanları Yasemin Asil ve Gülsün Bor'un, Tezcan Karakuş Candan'ın söz konusu eylemlerine göz yumduğu, destek olduğu ve hatta daha rahat etsin diye çalıştığı birimden başka bir birime atamasını yaptığı ifade edildi.



CANDAN: BAŞKANLIK MAKAMININ OLURUYLA AYNI ANDA 3 KAMU GÖREVİNDE ÇALIŞIYORUM



Çankaya Kaymakamlığı, Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma açılmasına yönelik ön inceleme başlattı.



Tezcan Karakuş Candan ifadesinde Çankaya Belediye Başkanlık Makamı'nın oluru ile aynı anda 3 kamu görevinde çalıştığını açıkladı.



Candan, Çankaya Belediyesi Başkanlık Makamı'nın oluru ile Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde derslerini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak verdiğini söyledi.



Candan, Anayasa'nın 135. maddesi 6235 sayılı kanuna göre kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı gönüllülük esasına göre yürüttüğünü, aynı anda yürüttüğü 3 kamu görevinde idarenin ve sıralı sicil amirlerinin bilgisinin olduğunu savundu.



Candan, ihbar mektubunda yer alan iddiaların asılsız olduğunu savundu. Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma izni verilmedi.



ANKARA 3. İDARİ DAVA DAİRESİ'NDEN İTİRAZ



Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi; Tezcan Karakuş Candan hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesini istedi.

Daire kararında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/2896 numaralı soruşturma izin talebinde "Tezcan Karakuş Candan ve tespit edilecek diğer görevliler" için soruşturma izni talep edilmesinin yer aldığına dikkat çekildi.



Kararda; şöyle denildi:



"İhbar dilekçesinde işlendiği iddia olunan suçların bir kısmının Çankaya Belediye Başkanı tarafından işlendiğinin iddia olunmuş olması nedeniyle dosyanın İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesi gerekirken, Tezcan Karakuş Candan ile ilgili olarak ileri sürülen iddialardan Belediye Başkanı ile ilgili hususların göz ardı edilerek sadece Tezcan Karakuş Candan'a isnad edilen eylemler ile sınırlı eksik inceleme ile düzenlenen rapora dayalı olarak tesis olunan itiraza konu hakkında hukuki isabet görülmemiştir.."



Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi; Tezcan Karakuş Candan hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesini istedi. İçişleri Bakanlığı; ön inceleme izni verdiği takdirde Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma başlayacak.



Tezcan Karakuş Candan, Beştepe'ye inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "kaçak" olduğu iddiasını gündeme getirmiş, söz konusu iddianın yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu yalanı belgelerle çürütülen Candan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te verilen iftar yemeğindeki masanın 6.5 milyon TL olduğunu iddia etti. Söz konusu iddiası da Külliye'deki kamera kayıtlarının paylaşılması ve masanın suntadan yapıldığının ortaya çıkması ile yine yalanlanan Tezcan Karakuş Candan başta Ankapark olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen Ulus Projesi ve bulvarları yargıya taşımış ve projelerin sekteye uğratmak için yargıya başvurmuştu.



Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez'in verdiği önerge ile Tezcan Karakuş Candan'ın Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş aldığı ortaya çıkarmıştı.