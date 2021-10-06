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Giriş Tarihi: 6.10.2021 23:37

Son depremler listesi 6 Ekim: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler listesi 6 Ekim: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem mi oldu, nerede oldu soruları gün içerisinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem kuşağında olan ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı depremler meydana geliyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak duyuruluyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 6 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı depremler meydana geliyor. Bu depremler, sarsıntıların merkez üssünde yaşayanlar tarafından hissedilebiliyor. Bu durumlarda, deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

SON DEPREMLER 6 EKİM 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen depremleri son depremler listesi altında paylaşıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

İşte, 6 Ekim son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem verilerine aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem nasıl oluşur ve neden olur? Artçı deprem nedir? İşte bilgiler

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

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Son depremler listesi 6 Ekim: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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