Can güvenliğini tehdit eden 90 bina yıkıldı

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü olan Kocaeli Gölcük İlçesinde, özellikle son 1 yılda hasarlı ve metruk binalar konusuna büyük bir önem gösterildi.

Gölcük Belediyesi yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, 2021 yılında ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, ve sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımını tamamladı. Bu kapsamda orta hasarlı olup onarım ve güçlendirmesi yapılmayan ya da metruk haldeki 90 bina yıkılıp enkazı da kısa sürede kaldırıldı.

Yıkımlar sayesinde ilçede bir yandan can güvenliği sağlanırken bir yandan da metruk binaların oluşturduğu görel kirlilik ortadan kaldırıldı.