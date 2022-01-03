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Giriş Tarihi: 3.1.2022 21:24

Can güvenliğini tehdit eden 90 bina yıkıldı

ABBAS ÇAKAR
Can güvenliğini tehdit eden 90 bina yıkıldı

Kocaeli Gölcük Belediyesi, 2021 yılı içerisinde,  ilçede güvenlik sorunu oluşturan ve sosyal yönden de riskler taşıyan 90 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü olan Kocaeli Gölcük İlçesinde, özellikle son 1 yılda hasarlı ve metruk binalar konusuna büyük bir önem gösterildi.

Gölcük Belediyesi yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, 2021 yılında ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, ve sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımını tamamladı. Bu kapsamda orta hasarlı olup onarım ve güçlendirmesi yapılmayan ya da metruk haldeki 90 bina yıkılıp enkazı da kısa sürede kaldırıldı.

Yıkımlar sayesinde ilçede bir yandan can güvenliği sağlanırken bir yandan da metruk binaların oluşturduğu görel kirlilik ortadan kaldırıldı.

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Can güvenliğini tehdit eden 90 bina yıkıldı
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