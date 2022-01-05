Deve sevgisi sonu oldu

Muğla Milas
'ta deve sevdalısı olarak bilinen Zafer Meral, Menteş Mahallesi
'nde arkadaşının devesini sevdiği sırada devenin saldırısına uğradı. Zafer Meral'i ahırda hareketsiz görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın vefatı sevenlerini üzdü. Meral'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.