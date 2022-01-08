Sarıkamış’ta kardan heykelli anma

Sarıkamış Harekatının
107'nci yıl dönümü 'Karı yorgan edenler' sloganı ile çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Tesisinde 200 kamyon kar kütlesinin 10 akademisyen ile gerçekleştirdiği heykel, törenle açıldı.
Kardan yapılan heykelin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
ve , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
birlikte yaptı.
Açılışın ardından heykelin üzerindeki Türk bayrağı indirildi. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar kardan heykele karanfil bıraktı.
Açılışın ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit ve gazilerin manevi hatıralarına karşı borç ödemek için Sarıkamış'ta olduklarını söyledi. Bakan Yanık, "Bu anmaları tarihe karşı şehitlerimize, gazilerimize karşı onların manevi hatıralarına karşı bir borç ödemek için buradayız. Gençlerimiz açısından geleceğe dönük projeksiyonlarını oluşturmaları; tarihin neresinde duruyorlar, neresinde olacakları şuurunu idrak etmeleri açısından bu programlar çok önemli. Sarıkamış'ın ruhuna, maneviyatına, Sarıkamış'ta şehit verdiğimiz dedelerimizin maneviyatını anmaya, unutmamaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı
'mız çok özel ve çok gerçekten özverili bir yükü taşıyor. Geçmişi bilmeden geleceği kurmanın mümkün olmayacağına inanan insanlarız" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise yaptığı konuşmada gençlere çağrıda bulundu. Bakan Kasapoğlu; "Biz millet olarak güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu medeniyeti atalarımızdan aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe gençlerimizle birlikte taşımanın kararlığındayız. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi bu anlamlı haftada da gençlerimiz bu şuurla bu motivasyonla yarınlara yürüyecekler. Bugünlerin güçlü Türkiye'si için elele omuz omuz vereceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Bu kutlu mirası, bu emaneti, bizlere bırakan şehit ve gazilerimizi bu vesileyle rahmetle minnetle yad ediyoruz. İnşallah 2 gün boyunca da çalışmalarımızla Türkiye'nin dört bir yanından koşa koşa gelen, yarınların daha güçlü Türkiye'nin mücadelesini veren gençlerimizle bu kutsal emaneti birlikte taşıyacağız" diye konuştu.