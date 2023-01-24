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Giriş Tarihi: 24.1.2023 18:55

Heyelan mağdurları yeni evlerine kavuştu

ERTAN GÜRCANER
Heyelan mağdurları yeni evlerine kavuştu

İzmir Depreminde zarar gören binlerce vatandaşın yardımına koşarak yara saran devlet heyelan mağdurlarını da unutmadı. İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Köyünde 2019’da meydana gelen heyelandan zarar gören mağdurlar yeni evlerine kavuştu.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Toplu Konut İdaresine (TOKİ) yaptırılan müstakil evler için 34 hak sahibi, bugün İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kuraya katıldı. Yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşayan heyelan mağdurları desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

İzmir Bornova'daki kırsal Eğridere Mahallesi'nde 4 yıl önce meydana gelen heyelan nedeniyle 34 ev ve bir cami büyük oranda zarar görmüştü. Afetten etkilenen evler AFAD ekipleri tarafından boşaltılırken, mahalledeki 248 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığınca "Afete maruz bölge" ilan edilmişti. Geçen süre zarfında heyelanın zarar verdiği alanın üst bölgesi olan Yukarı Eğridere Mahallesi'ne çelik konstrüksiyondan tek katlı ve bahçeli 34 ev inşa edildi.

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLDİ

AFAD tarafından TOKİ'ye yaptırılan evler, 94 metrekare ve 2+1 olarak tasarlandı. Mahalleye ayrıca bir de cami yaptırıldı. 34 hak sahipleri bugün 14.00'te İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen kura ile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

"ANAHTAR TESLİMİ, ÇEVRE DÜZENLEMESİNDEN SONRA"

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, "İnşa edilen evler depreme dayanıklı ve kullanışlı oldu. Vatandaşlar da gayet memnun. Heyelanın ardından burada işi başlattık ve arada bir de İzmir depremi yaşandı. Evlerin inşa edildiği bölge tepelik alan ve çalışmalara başladığımızda hafriyat işi oldukça fazlaydı. Dağın belli bölgesi neredeyse tıraşlandı. Gelinen süreçte evlerimiz tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından en kısa sürede hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak" dedi. Hak sahiplerinden Helime Yalın ve Ahmet Boğaziçi emeği geçen herkese teşekkür ederek hak sahiplerinin gelir durumuna göre ödeme planı çıkarılmasını istediklerini belirtti.

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Heyelan mağdurları yeni evlerine kavuştu
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