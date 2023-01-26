Doktoru sırtından bıçaklayan temizlik görevlisine 11 yıl hapis cezası verildi!

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Halit Altınoluk ile aynı hastanede temizlik görevlisi Ramazan Çalışkan arasında husumet vardı. Ramazan Çalışkan, Halit Altınoluk'un kadın hastaları kandırdığını iddia ederek kin beslemeye başladı. 4 Haziran 2022'de gerçekleşen olay günü Altınoluk acil serviste çalışıyordu. Arkadaşlarıyla kahvaltı sonrası oturan hekim, Ramazan Çalışkan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

DOKTORU SIRTINDAN BIÇAKLADI

''Seni öldürürüm'' tehditleri beraberinde elindeki bıçağı savuran Çalışkan, Altınoluk'u önce kollarından yaraladı. Kaçmaya çalışan genç adam sırtından bıçak darbesi aldı. Çevredeki insanların müdahale etmesi üzerine çelme takılarak düşürülen saldırgan elindeki bıçağın ulaşamayacağı bir yere fırlaması üzerine etkisiz hale getirildi. Yakalanan Ramazan Çalışkan "Bu adamı öldürmek cami yaptırmaktan daha sevap" şeklinde sözler sarf etti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Ramazan Çalışkan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede müştekinin bıçak yaralarının basit tıbbı müdahale ile giderebilecek şeklinde olduğu, sanığın alınan savunmasında müştekiyi bıçakla korkutmak istediğini, yaralama ve öldürme kastı olmadığını beyan ettiği yer aldı. Sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

TANIK DİNLENDİ

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık dinlendi. Sağlık memuru tanık Emre Karakuş olayı doğrudan görmediğini belirterek ''Nöbetimden çıkmıştım, hastane dışında arkadaşlarımla kahvaltı yapıyordum, koşuşturmalar ve arkasından doktor bıçaklandı diye duyunca gittiğimde sanığın bu eylemi gerçekleştirdiğini öğrendim'' dedi. Sanığa neden yaptığını sorduğunda ise "Kardeşime söyleyeyim, bunu öldüren bir cami yaptırmış kadar sevap kazanır" dediğini ifadesine ekledi.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Diğer bir tanık olarak dinlenen pratisyen hekim Ali Bolat, görgüye dayalı bilgisi olmadığını belirterek "hatırladığım kadarıyla olaydan 2 hafta kadar önce sanıkla hastanede karşılaştığımda vardiyasının olmadığını bildiğim için neden hastanede olduğunu sordum. Mağduru kastederek kadınları bir şekilde görev mahalline getirdiğini, bir şekilde kandırdığını ve kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. 'Böyle kişiler yaşamamalı' dedi. Bahsettiği olayın gerçek olmasında bile cezasını sanığın veremeyeceğini söyledim, ancak 'Bu benim üzerime borçtur, cezasını ben vereceğim' dedi" şeklinde konuştu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın suçu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını beyan etti. Sanık Ramazan Çalışkan son sözünde tahliyesini istedi.

FAHRETTİN KOCA YARGIYA TEŞEKKÜR ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ramazan Çalışkan'a 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapis cezasına, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ramazan Çalışkan'a verilen hapis cezası üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden '' İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz'' dedi.