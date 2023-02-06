Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kan bağışına davet etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 şiddetindeki depremden dokuz saat sonra merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi olan 7,6 şiddetinde bir deprem daha oldu. Depremin ilk olduğu andan itibaren devletin yetkili kurumları anında harekete geçti; depremzedeler için seferber olunurken, ekipler deprem bölgelerine sevk edildi. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem sonrasında ise Türkiye tek yürek olurken, vatandaşlar Kızılay'ın kan bağışı noktalarına akın etti.

"TEŞKİLATIMIZI VE MİLLETİMİZİ KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUM"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kızılay'a kan bağışı yapılması konusunda sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle en yakın Kızılay kan bağışı noktalarına müracaat edilerek kan bağışında bulunulması önem arz etmektedir. Başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.