Mucize kız kardeşler kurtuldu... “Dondurma yemeyi özledim” diyen genç kıza dondurma sözü verdiler

Depremin 5'inci gününde bir mucizeye daha imza atıldı. Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer'i 99 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtardı.
Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan ekipler, binada uzun bir koridor açarak Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı.
ZEYNEP BASTIK DİNLEMEK İSTEDİ
10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. Kurtarma ekipleri genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan sağ salim çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer'e birlikte dondurma yeme sözü verdi.
FATMA DA ÇIKARILDI
Aynı enkazda Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'dan da hayat belirtisi alındı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri, 101. saatte Fatma'yı da enkazdan canlı olarak çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Enkaz arasında küçük bir boşlukta bulunan Fatma'nın kendisini kurtaran itfaiye eri ile sarılma anları duygu dolu anlar yaşattı.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!