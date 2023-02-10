Mucize kız kardeşler kurtuldu... “Dondurma yemeyi özledim” diyen genç kıza dondurma sözü verdiler

FATMA DA ÇIKARILDI

Aynı enkazda Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'dan da hayat belirtisi alındı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri, 101. saatte Fatma'yı da enkazdan canlı olarak çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Enkaz arasında küçük bir boşlukta bulunan Fatma'nın kendisini kurtaran itfaiye eri ile sarılma anları duygu dolu anlar yaşattı.

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