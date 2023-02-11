Gaziantep Nurdağı ilçesinde 129 saat sonra 5 kişi canlı olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük yıkımın yaşandığı depremin üzerinden 6 gün geçti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin umutları devam ediyor. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerinin de içerisinde olduğu arama kurtama ekipleri, Gaziantep Nurdağı ilçesinde enkaz altında bir canı daha canlı çıkarmak için canla başla çalışmalarını yürütüyorlar.

Depremin üzerinden 6 gün 129 saat geçmesine rağmen hala mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı ilçesindeki bir enkazdan 5 kişi canlı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.