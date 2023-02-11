Yardım gemisi Antalya Limanı’ndan yola çıktı

DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Varol Çakır'a ait Limitless adlı gemi, gıda ve ısınma ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar pek çok ihtiyaç kalemiyle 30 saat sonra İskenderun Limanı'na ulaşacak. Aralarında DTO Merkez Meclis üyesi Hayrettin Özkan ve DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Kemal Piro'nun da yer aldığı 12 görevli ve 6 gönüllü aşçıdan oluşan ekip, yaklaşık 15 gün süreyle depremzede vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verecek.
'120 TON MALZEME HAZIRLADIK'
DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, kısa sürede organize olarak 120 tondan oluşan yardım malzemelerini hazırladıklarını söyledi. İskenderun Limanı'na yola çıktıklarını belirtirken, Başkan Çetin, "Tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadık. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz. Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak QTerminals Antalya Liman İşletmesi ile birlikte 120 ton gıda, tıbbi, giyim, içecek ve diğer ihtiyaçları hazırladığımız gemi ile yolladık. Yardım organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'
Qterminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubemiz ile birlikte ellerinden geldiğince tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti. Bundan sonraki süre içerisinde de denizcilik ve lojistik anlamında ellerinden gelen tüm imkanları şube ile birlikte göstermeye gayret edeceklerini de sözlerin ekledi. DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda yardım gemisi Limitless'in kaptanı Varol Çakır'da ülke olarak çok üzüntülü günlerden geçtiklerini belirterek " İnsani görevimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle oradaki yardıma muhtaç arkadaşlarımıza yiyecek, barınma, ilaç, duş gibi ihtiyaçlarını akla gelen her türlü ihtiyacını karşılayacak tedarik malzemelerini gemimize yükledik. Oldukça fazla bir yükleme yaptık. Allah'in izniyle yaklaşık 30 saat sonra İskenderun Limanında olacağız" diye konuştu.Bir mucize daha! 119 saat sonra kurtarılan gencin ilk sorusu bu oldu...