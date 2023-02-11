Yardım gemisi Antalya Limanı’ndan yola çıktı

'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'

Qterminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubemiz ile birlikte ellerinden geldiğince tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti. Bundan sonraki süre içerisinde de denizcilik ve lojistik anlamında ellerinden gelen tüm imkanları şube ile birlikte göstermeye gayret edeceklerini de sözlerin ekledi. DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda yardım gemisi Limitless'in kaptanı Varol Çakır'da ülke olarak çok üzüntülü günlerden geçtiklerini belirterek " İnsani görevimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle oradaki yardıma muhtaç arkadaşlarımıza yiyecek, barınma, ilaç, duş gibi ihtiyaçlarını akla gelen her türlü ihtiyacını karşılayacak tedarik malzemelerini gemimize yükledik. Oldukça fazla bir yükleme yaptık. Allah'in izniyle yaklaşık 30 saat sonra İskenderun Limanında olacağız" diye konuştu.

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