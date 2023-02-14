Hatay’da 201. saatte mucize! 26 yaşındaki Emine Akgül’e ulaşıldı

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akgül, daha sonra ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki ilk müdahalesinin ardından da ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Emine Akgül'ün tedavisi de sürüyor. Emine Akgül'ün, bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı da öğrenildi.

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