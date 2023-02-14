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Giriş Tarihi: 14.2.2023 16:58

Hatay'da 201. saatte mucize! 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaşıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hatay’da 201. saatte mucize! 26 yaşındaki Emine Akgül’e ulaşıldı

Hatay'da depremin 201. saatinde enkazdan mucize çıktı. Oturduğu apartman yıkılan ve enkazın altında kalan 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül’e, depremden tam 201 saat sonra yaralı olarak ulaşıldı. Arama-kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden çıkartılan Akgül, ambulans helikopterle tedavi için Adana'ya getirildi. Genç öğretmenin, bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Asrın felaketinde enkazdan ardı ardına mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül'e, depremin 201. saatinde yaralı olarak ulaşıldı. Akgül, Adana'da tedavi altına alındı.

ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta ardı ardına yaşanan depremlerde; Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya bağlı Cebrail Mahallesi'ndeki Selvi Apartmanı da yıkıldı.

Zonguldak'tan bölgeye giden, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi'ne bağlı madenci ve diğer arama kurtarma ekipleri, depremin 201. saatinde Emine Akgül'e yaralı olarak ulaştı. Genç kadın, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akgül, daha sonra ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki ilk müdahalesinin ardından da ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Emine Akgül'ün tedavisi de sürüyor. Emine Akgül'ün, bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı da öğrenildi.

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Hatay'da 201. saatte mucize! 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaşıldı
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