Hatay’da 201. saatte mucize! 26 yaşındaki Emine Akgül’e ulaşıldı

Asrın felaketinde enkazdan ardı ardına mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül'e, depremin 201. saatinde yaralı olarak ulaşıldı. Akgül, Adana'da tedavi altına alındı.
ENKAZDAN KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta ardı ardına yaşanan depremlerde; Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya bağlı Cebrail Mahallesi'ndeki Selvi Apartmanı da yıkıldı.
DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akgül, daha sonra ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki ilk müdahalesinin ardından da ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Emine Akgül'ün tedavisi de sürüyor. Emine Akgül'ün, bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı da öğrenildi.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 204. saatte mucize! Deprem enkazından 7 can çıkarıldı! ''Protein tozlarını içtik''