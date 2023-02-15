“AK gönüllüler” canla başla mücadele ediyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından kriz masası oluşturarak felaketin ilk dakikalarından itibaren AK Parti teşkilatları ve belediyeleri olarak, deprem bölgesinde hem can kurtarmak hem de depremzedelerin yardımına koşmak için canla başla mücadele ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizde derin acılar bırakan deprem felaketlerinin ardından yaraları sarmak için başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, deprem bölgesindeki illerde AK Parti Ankara ilçe teşkilatlarından yaklaşık 750 gönüllü teşkilat mensubunun, Ankara'daki AK Partili ilçe belediyelerden ise bin 600 personelin görev yaptığını söyledi.

BÖLGEDE GÜNLÜK 150 BİN KİŞİYE YEMEK VERİLİYOR

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda farklı deprem bölgelerinde yaklaşık 150 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Özcan, "Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. Bizler de ilçe teşkilatları olarak yardım seferberliğimizi sürdürüyoruz. Yetişebildiğimiz her yere dokunmaya, yaraları sarmaya, acıları dindirmeye çabalıyoruz. Bu kapsamda 7 ilde aşevimiz bulunuyor. Günlük yaklaşık 150 bin kişiye sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyoruz. Hep birlikte el ele vererek yaraları saracağız" dedi.

1000 KİŞİLİK ÇADIRKENT

Özcan, "AK Parti Teşkilatları olarak bütün deprem bölgesinde ulaşabildiğimiz her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Adıyaman'a 1000 kişilik çadır kent kuruyoruz. İçerisinde oturma alanı, market, doktor odaları, psikologlar, kreş, pedagog oyun alanları ve çamaşırhanenin bulunduğu geniş kapsamlı çadır kent için ilk adımı attık. Ekiplerimiz çalışmaları sürdürüyor, inşallah en kısa sürede faaliyete geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

DEPREMZEDELER ANKARA'DA MİSAFİR EDİLİYOR

"Evim Evindir" kampanyası ile hayırsever vatandaşlar ile depremzedeler arasında köprü kurduklarını belirten Başkan Özcan, "19 Belediye ve 25 ilçe başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz "Evim Evindir" projesi kapsamında bölgeden gelen depremzedelerimiz ekiplerimiz tarafından, tesis, otel, yurt, çok amaçlı alanlar ve evlere yerleştiriliyor. Başkentimizde STK'lar, hayırseverler ve gönüllülerimizle canla başla mücadele ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı koordinasyonunda, deprem bölgelerine şu ana kadar 853 gıda ve insani yardım tırı gönderilirken, bölgede 1600 personel, 219 iş makinası, 700 madenci, 104 binek araç, 22 mobil mutfak ile yardımlarını sürdürüyor.