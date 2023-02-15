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Giriş Tarihi: 15.2.2023 17:58

FETÖ elebaşısının akrabası tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
FETÖ elebaşısının akrabası tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ele başısı olan Fetullah Gülen'in akrabası olduğu öğrenilen, M.Y.G, umuma açık bir yerde halkı tahrik edici sözler söylemesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in akrabası olduğu öğrenilen M.Y.G, ikamet ettiği Karamürsel İlçesinde umuma açık bir eğlence yerinde halkı, kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde tahrik edici söylemlerde bulunduğu ihbar edildi.

Yapılan ihbar ve şikayet üzerine 11 Şubat'ta gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlatan Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.Y.G tutuklanarak cezaevine kondu.

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FETÖ elebaşısının akrabası tutuklandı
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