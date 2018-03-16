Fatma’nın ailesine bakandan ev sözü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reyhanlı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Tüfenkci, onların sorunlarını dinledi. 31 Ocak'ta Suriye'den atılan roketle evinde uyurken şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar'ın ailesiyle de görüşen Tüfenkci ev sözü verdi. Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, aileye evin banka tarafından alınacağını söyledi.

'KEŞKE GELİP GÖRSELERDİ'

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin gözünün kimsenin toprağında olmadığını kaydederek, "Beş binden fazla esnafımızla 81 ilden Esnaf Sanatkar Kooperatifleri Birliği başkanları ve üyeleriyle Reyhanlı'dayız, Hatay'dayız. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Reyhanlı ve Hatay'ın 6 ilçesi terörden zarar görmüşlerdi. Sivil şehitlerimiz de vardı. Özellikle Avrupa'da bazı devletlerin 'Sivil zaiyatı olmasın' diye bağıracaklarına Reyhanlı'ya gelip o kızımızı, Suriyeli vatandaşımızı, amcamızı görmelerini isterdik" dedi.

HERKES METANET İÇERİSİNDE

Sığınmacıların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonların gerçekleştirildiğini ifade eden Tüfenkci, "Reyhanlı'nın nüfusu 95 bin ama burada yaşayan 110 bine yakın insanımız var. Ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlar var. Onların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonları yapıyoruz. Yoksa bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Reyhanlı esnafıyla beraberdik. Esnaflarımız gerçekten operasyona vakıflar. Herkes metanet içerisinde. Günlük yaşamlarına huzur içerisinde devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

PAZARI ZİYARET ETTİ

Semt pazarına giden Bakan Tüfekçi ve beraberindekiler, pazar esnafıyla görüşüp, sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Tüfenkci, ziyaretin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçti. Burada gümrük kapısına yerleştirilen ve TIR'ların Suriye'ye geçişi esnasında içerisinde bulunan malzemelerin görülmesini sağlayan X-ray cihazının açılışı yapıldı.