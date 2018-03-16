Yanınızda olmak boynumuzun borcu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Kozan ilçesinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Demirtaş ilk olarak Ağrı'da çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bolat'ın annesi Ayşe Bolat ve babası Nazmi Bolat'ı ziyaret etti. Demirtaş, "Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerini başımızın tacı biliyoruz. Sizlerin yanında olmak boynumuzun borcudur" dedi. Demirtaş'ın sonraki adresi Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Demiryürek'in ailesinin evi oldu. Zeynep-Musa Demiryürek'le görüşerek acısına ortak olan Demirtaş, şehide Allah'tan rahmet diledi. Van'da şehit olan polis Memuru Önder Ertaş'ın annesi Zübeyde Ertaş'ı da yalnız bırakmayan Demirtaş, "Vatanımızın birliği uğrunda canlarını feda şehitlerimize minnet borçluyuz" diye konuştu.

DUYGUSAL ANLAR

Beyhan Demirtaş, Adana'da göreve giderken şehit olan polis memuru Arda Can'ın annesi Dilek Kılıç ve babası Serdar Can'ı ziyaret ettikten sonra Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aktaş ve Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in ailesini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda vatanın bölünmezliği, milletin birlik ve beraberliğine vurgu yapıldı.