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Kardeş katiline

’da kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey , haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 18 yıl hapse mahkum edildi.

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Kardeş katiline 18 yıl hapis

'DA kız kardeşlerinin doğum günü kutlamasında kardeşi Muhammet Uludağ'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 'akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Haksız tahrik ve iyi hal cezayı 18 yıla indirdi. Baba Ali ile anne Safiye Uludağ oğullarından şikayetçi olmadıklarını söylediler. Sanık son duruşmada da pişmanlığını dile getirdi. Olay, 9 Ağustos 2017 tarihinde Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet ve Ahmet, 16 yaşındaki kız kardeşleri Ş.'nin, doğum günü için babaları Ali Rıza Uludağ'ın (61) evinde toplandı. Kutlama yapılırken Muhammet Uludağ ile kardeşi arasında ekonomik nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Ahmet, annesine ve kendisine küfür ederek taşla saldıran kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

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Kardeş katiline 18 yıl hapis
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