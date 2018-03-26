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'da merdivenlerden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

’da evine giderken yaklaşık bir metre yüksekliğindeki merdivenlerden yere düşen yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:45
Şanlıurfa'da merdivenlerden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde 'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde yaşandı. İkindi namazını kıldıktan eve giden Velid D. isimli Suriye uyruklu yaşlı adam, önünden geçtiği iş yerinin yaklaşık bir metre yüksekliğindeki merdivenlerinden yere düştü. Yüzünden ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa'da merdivenlerden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
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