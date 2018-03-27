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Ekinci, vatandaşlarla bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların evlerine misafir oldu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:50
Ekinci, vatandaşlarla bir araya geldi

Sabah saatlerinde başlayan esnaf ziyaretlerini gün içinde mahalle ziyaretleriyle sürdüren Başkan Ekinci, vatandaşların evlerine misafir oldu. Ekinci, mahalle ziyaretleri kapsamında beraberinde, eşi Ayşe Ekinci, AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilat Üyeleri, mahalle muhtarları ve Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle , , Türkmeydanı ve Akşemsettin mahallelerinde ev ziyaretleri yaptı. Başkan Ekinci, mahalle gezileri kapsamında hasta ve mağdur vatandaşları ziyaret edip sorunlarını dinledi. Başkan Ekinci, bu ziyaretlerin süreceğini belirterek, "Mahalle gezilerimize her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyoruz. Hacı Bayram, Asya, Türkmeydanı ve Akşemsettin mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Çat kapı yaptığımız ev ziyaretlerinde hasta vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mağdur ihtiyaç sahibi insanlarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. İlçe Teşkilatımız ve mahalle muhtarımızın da eşlik ettiği bu ziyaretlerde vatandaşlarımızın dertlerine, sıkıntılarına ortak olamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mahalle gezilerimizi sürdürüp vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir ise, "Başkanımızın örnek davranışından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Nerede bir yaşlı, nerede bir gariban ve hasta varsa Başkanımız kendisine ulaşıyor ve ne gerekiyorsa yardımda bulunuyor. Başkanımızın başarılarının devamını diler bir kez daha kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Ekinci, vatandaşlarla bir araya geldi
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