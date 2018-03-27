GKV Anaokulu öğrencileri kütüphaneye çıkarma yaptı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında okul öncesi eğitim alan minik öğrenciler kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında düzenledikleri etkinliklere kütüphane ziyaretiyle devam etti. Minik öğrenciler bölgenin en büyük okul kütüphanesine sahip olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Kütüphanesini ziyaret ederek, Kütüphane Müdiresi Duygu Duygulu Dardağan'dan çeşitli bilgiler aldılar. Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırılmasının önemine değinen Müdire Dardağan, "Hiçbir kitaplık kütüphaneler kadar zengin değildir.Bu amaç ile kütüphane ziyaretinde GKV'li miniklerimizin kitapları inceleyip kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Anaokulu seviyesinde bu tür ziyaretler ayrıca onları ilkokul döneminde kütüphaneye hazırlıyor" dedi. Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut ise, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda başlaması gerektiğine dikkat çekerek, öğrencilerde bu alışkanlığın kazandırılması yönündeki çalışmaların etkin olarak sürdüğünü ifade etti.

Kütüphanede incelemeler yaparak yaş guruplarına uygun kitapları okuyan öğrenciler yeni etkinlikler gerçekleştirmek üzere öğretmenleriyle birlikte okullarına döndüler.

