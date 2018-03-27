Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > GKV Anaokulu öğrencileri kütüphaneye çıkarma yaptı

Anaokulu öğrencileri kütüphaneye çıkarma yaptı

54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Kolej Vakfı Özel Okullarında okul öncesi eğitim alan anaokulu öğrencileri Özel Okulları Kütüphanesine adeta çıkarma yaptı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:33
GKV Anaokulu öğrencileri kütüphaneye çıkarma yaptı

Kolej Vakfı Özel Okullarında okul öncesi eğitim alan minik öğrenciler etkinlikleri kapsamında düzenledikleri etkinliklere kütüphane ziyaretiyle devam etti. Minik öğrenciler bölgenin en büyük okul kütüphanesine sahip olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Kütüphanesini ziyaret ederek, Kütüphane Müdiresi Duygu Duygulu Dardağan'dan çeşitli bilgiler aldılar. Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırılmasının önemine değinen Müdire Dardağan, "Hiçbir kitaplık kütüphaneler kadar zengin değildir.Bu amaç ile kütüphane ziyaretinde 'li miniklerimizin kitapları inceleyip kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Anaokulu seviyesinde bu tür ziyaretler ayrıca onları ilkokul döneminde kütüphaneye hazırlıyor" dedi. Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut ise, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda başlaması gerektiğine dikkat çekerek, öğrencilerde bu alışkanlığın kazandırılması yönündeki çalışmaların etkin olarak sürdüğünü ifade etti.

Kütüphanede incelemeler yaparak yaş guruplarına uygun kitapları okuyan öğrenciler yeni etkinlikler gerçekleştirmek üzere öğretmenleriyle birlikte okullarına döndüler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
GKV Anaokulu öğrencileri kütüphaneye çıkarma yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN