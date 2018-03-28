5. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı

Fuarla vatandaşı okumaya teşvik etmeyi, sevdirmeyi ve geleceği kitapla kurma bilincini oluşturmayı amaçladıklarını belirten Atik, "Ayrıca bu anlamı fuarın ilimizin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği haline dönüştürmek, daha çok vatandaşımızı kitaplarla buluşturmak amacıyla fuarın her geçen yıl daha da büyüdüğünü artık ilimiz için gelenekselleştiğini görmekteyiz." dedi.

Atik, kentin kitap ve diğer sosyal ve kültürel etkinliklerle anılması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kültür ve medeniyet kenti Siirt'in artık terörle değil, kültürle, sanatla, kitapla ve yatırım ve projeleri ile anılmasını istiyoruz. Bu konuda valilik olarak büyük bir çaba içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın huzur iklimi ve kardeşlik hukukunu tehdit eden hiçbir terör unsuruna geçit vermedik, vermeyeceğiz. Her türlü terörist unsura karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da Siirt'in geçmişinde kitabın çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Bir dönem bütün ülkede olduğu gibi Siirt'te de değişik sebeplerden dolayı kitaba olan ilginin azaldığını işaret eden Aktay, "Bugün o ilginin en yüksek düzeyde yeniden tesis olduğu bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl fuarın beşincisini düzenliyoruz. Eminiz ki bu fuarın yirmincisini de Allah bize nasip edecek ve belki gelecekte siz gençlerden çıkacak yazarların da kitapları bu stantlarda teşhir ediliyor olacak." diye konuştu.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da kitap okumanın önemine değindi.Konuşmaların ardından 60 yayın evinin katıldığı fuarının açılış kurdelesi kesildi.

Birçok söyleşi ve imza etkinliğinin gerçekleştirileceği fuar, 1 Nisan'da sona erecek.