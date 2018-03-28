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Ceylanpınar'da parklara bahar bakımı

parklarda, bahçelerde, refüjlerde ve kaldırım kenarlarında ot biçme ve çevre temizliği çalışmalarına başladı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:43
Ceylanpınar'da parklara bahar bakımı

Otların temizliği belediye ekiplerince yapılıyor.

Çocuklar için bir oyun alanı, yetişkinlerin oturacağı veya uzanacağı yerlerden olan parklarda ve sosyal alanlarda çim biçme çalışmalarına başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün boyları uzayan çimleri temizlemek için oluşturduğu ekip bahar mevsimi boyunca görevde olacak. Ceylanpınar Belediyesi, park, , kaldırımlarda otların normalin üzerinde büyümesi üzerine ot biçme ve temizlik çalışmalarına 15 çim biçme makinesi, 3 sürmeli ve 1 traktör ot biçme makinesi ile Parkı ve Parkı çevresinden başlayan ekipler yeşil alanları güzelleştiriyor.

"YEŞİLİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, sağlıklı bir Ceylanpınar için yeşil alanların öneminin farkında olduklarını söyledi. Altun, "Mevcut parklar ve yeşil alanlarda yapılan bakım çalışmaları kapsamında yabani ot temizliği, ağaç budama, çim biçme çalışmaları yapılıyor. İlçe genelinde farklı noktalarda çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerimiz, vatandaşların yemyeşil ve bakımlı parklarda güzel bir yaz geçirmeleri amacıyla çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Sağlıklı bir Ceylanpınar için yeşil öneminin farkındayız ve yeşilin değerini biliyoruz" dedi.

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Ceylanpınar'da parklara bahar bakımı
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