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Kitap ında 2'nci gün yoğunluğuÇocuklara ayrılan yerler doldu

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap ı'nın ikinci günü de yoğun geçti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:16
Kitap fuarında 2'nci gün yoğunluğuÇocuklara ayrılan yerler doldu

Valiliğini öncülüğünde Siirt Belediyesi tarafından desteklenen kitap ı, ikinci günü ilk ve ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarı ziyaret eden öğrenciler, çocuklar için açılan bölüme ilgi gösterdi. Öğrenciler, milli eğitim müdürlüğü tarafından okullara dağıtılan kuponlarla kitap aldı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol ile oğlu Abdullah Olçok'u kaybeden Nihal Olçok tarafından yapılan söyleşi programına katıldı.

YAZARLAR OKURLARLA BULUŞUYOR

1 Nisan'da sona erecek fuarında, İhsan Süreyya Sırma, Serdar Tuncer, Leyla İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Ahmet Turgut, Ali Ural, Fatma Barbarosoğlu, Nazife Şişman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Adnan Demircan, Abdullah Ağar, Adem Apak, Kahraman Tazeoğlu, ve Kaan Murat Yanık gibi pek çok edebiyatçı, akademisyen, ve gazeteci söyleşi ve imza etkinliklerinde okuyucularla buluşacak.

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Kitap fuarında 2'nci gün yoğunluğuÇocuklara ayrılan yerler doldu
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