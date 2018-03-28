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Lice’de kız voleybol takımına desteği

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'ın Lice İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak, belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere zemin hazırlayıp, gençlere her türlü desteği vermeye devam ediyor.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:42
Lice’de kız voleybol takımına malzeme desteği

Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak'ın girişimleriyle belediye tarafından temin edilen voleybol leri takımına teslim edildi.

Başkan Başak'ın teşvikleriyle kurulan Lice Gençlik Spor Kız Voleybol takımına maç ve antrenmanlarda kullanılmak üzere yaptırılan forma ve spor malzemelerin dağıtımı yapıldı. Ayrıca ilçe kapalı spor salonda tenis kursuna giden öğrencilere de tenis malzemeleri dağıtıldı. Gençlere her türlü desteği veren Başkan Başak, "Gençlerin ve çocukların sporla buluşması, sosyalleşmesi, fiziksel ve ruhsal olarak gelişmesi için büyük çaba içerisindeyiz. Spora ve sporcuya her zaman vereceğiz" dedi.

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Lice’de kız voleybol takımına malzeme desteği
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