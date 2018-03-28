Lice’de kız voleybol takımına malzeme desteği

Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak'ın girişimleriyle belediye tarafından temin edilen voleybol malzemeleri Lice Gençlik Spor Kız Voleybol takımına teslim edildi.

Başkan Başak'ın teşvikleriyle kurulan Lice Gençlik Spor Kız Voleybol takımına maç ve antrenmanlarda kullanılmak üzere yaptırılan forma ve spor malzemelerin dağıtımı yapıldı. Ayrıca ilçe kapalı spor salonda tenis kursuna giden öğrencilere de tenis malzemeleri dağıtıldı. Gençlere her türlü desteği veren Başkan Başak, "Gençlerin ve çocukların sporla buluşması, sosyalleşmesi, fiziksel ve ruhsal olarak gelişmesi için büyük çaba içerisindeyiz. Spora ve sporcuya her zaman destek vereceğiz" dedi.

