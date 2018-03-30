Melih Abi: Toplu taşıma araç sürücüleri telefonla konuşmasın

Araç sürerken telefonla konuşmak yasak.

Polis yakaladı mı cezayı basıyor.

Peki önüne geçilebiliyor mu?

Hayır.

Ama önüne geçilebilecek durumlar da var.

Örneğin özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve belediye otobüsleri.

Bu araçlarda kamera olmasına rağmen sürücü telefonla konuşuyor, sürat yapıyor.

Yolcuların hayatını hiçe sayarak hem de.

Bunları kontrol edecek kimse yok mu?

Okurlarımızın dikkatini çekiyor.

Adamların yolcuya da yayaya da saygısı yok.

***

Aracınızdan indikten sonra camları kontrol edin



Bu aralar bir dalgınız ki sormayın.

Sözüm araç sürücülerine.

Kapı ve camlarını açık bırakmak moda oldu.

Araçlarınızın camlarını inerken mutlaka kapatın.

Hırsızlara gün doğmasın.

Sonra eyvah para etmiyor.

Allah korusun aracınıza döndüğünüzde bıraktığınız değerli eşyalarınız çalınıyor.

Benden söylemesi.