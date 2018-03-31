Gösterinin kahramanı yüzlerce seyirci oldu

Adana
lıların tiyatro sevdasına hiçbir şey engel olamadı. 20. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali tüm heyecanıyla devam ederken Merkez Park amfide Kübalı Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba, Perküsyon ve Dans' isimli gösteri
sini izlemeye gelen yüzlerce sanatsever etkili olan sağanak yağışa aldırmadı. Kimi yağmurluğunu giydi kimi şemsiyesini açıp oyunu heyecanla izledi. MUHTEŞEM BİR MANZARA
Yaklaşık iki saat süren oyun boyunca yağmur altında hiçbir şeye aldırış etmeden oyunu takip eden Adanalılar güzel görüntüler oluşturdu. Kübalı grup manzara karşısında Çukurovalılara olan hayranlığını dile getirerek, "Sağanak yağmur nedeniyle kimsenin ilgi göstermeyeceğini düşündük. Sahneye çıktığımızda karşımızda rengarenk ve muhteşem bir tablo vardı. Adanalıların tiyatro sevgisi bize sahnede güç verdi" dediler. Gösteri sonunda oyuncular ve izleyiciler birbirlerini ayakta alkışladı. PÜR DİKKAT İZLEDİLER
Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş Adanalıların festivale sahip çıktığını belirterek, "Merkez Park'taki manzara bunun en güzel kanıtı oldu. Islanmak pahasına tiyatroyu saatlerce pür dikkat izlediler" diye konuştu. Festivalde bu yıl, 6'sı yabancı 30 gösterimle en fazla oyun programa alınırken Kübalı tiyatro grubunun yanı sıra İspanya
'dan 'Best Of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya'dan 'Godos', Almanya
'dan 'Tiyatro Delusio' ve Slovenya'dan 'Peter Kuster' isimli oyunlar da perde açacak.