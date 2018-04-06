‘Adaylıktan çekilmem söz konusu bile değil’

ADANA Ticaret Odası Başkan Adayı Tarkan Kulak, adaylıktan çekildiği yolundaki iddiaların doğru olmadığını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıktığı yoldan dönmeyeceğini söyledi. ATO'nun meclis ve meslek komitesi üyeliği seçimlerinde Enerji Yatırım Grubundan meclise giren Tarkan Kulak, buna rağmen ortaya atılan iddiaların yakışıksız olduğunu ifade etti. Tüm seçimlerde birden fazla aday olmasının demokrasinin gereği olduğunu vurgulayan Tarkan Kulak, ancak, adayların talip oldukları göreve seçildiklerinde neler yapacaklarına ilişkin projeleriyle gündemde kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Hiçbir şartta adaylıktan çekilmeyeceğine vurgu yapan Tarkan Kulak, 7 Nisan Cumartesi günü 110 meclis üyesinin yönetim kurulu, meclis başkanlığı ve diğer organlar için oy kullanacağını hatırlattı.

BUGÜN NELER OLDU