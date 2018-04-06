Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Adaylıktan çekilmem söz konusu bile değil’

‘Adaylıktan çekilmem söz konusu bile değil’

Giriş Tarihi: 6.4.2018
‘Adaylıktan çekilmem söz konusu bile değil’

Ticaret Odası Başkan Adayı , adaylıktan çekildiği yolundaki iddiaların doğru olmadığını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıktığı yoldan dönmeyeceğini söyledi. ATO'nun meclis ve meslek komitesi üyeliği lerinde Enerji Yatırım Grubundan meclise giren Tarkan Kulak, buna rağmen ortaya atılan iddiaların yakışıksız olduğunu ifade etti. Tüm seçimlerde birden fazla aday olmasının demokrasinin gereği olduğunu vurgulayan Tarkan Kulak, ancak, adayların talip oldukları göreve seçildiklerinde neler yapacaklarına ilişkin projeleriyle gündemde kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Hiçbir şartta adaylıktan çekilmeyeceğine vurgu yapan Tarkan Kulak, 7 Nisan Cumartesi günü 110 meclis üyesinin yönetim kurulu, meclis başkanlığı ve diğer organlar için oy kullanacağını hatırlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Adaylıktan çekilmem söz konusu bile değil’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN