Haliliyeli kick boksculardan 4 altın madalya

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya'da Alperen Atabay Anısına 5- 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Haliliye Belediye Spor Kick Boks Takımından 12 sporcu katıldı. 27 ülkeden 2 bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonanın 2'nci etabında Haliliyeli sporcular büyük başarı elde etti.

Haliliyeli sporculardan Mevlana Altuntaş, Mehmet Eriş, Menan Ağolday ve Yıldırım Oğuz, yarıştıkları kategorilerde rakiplerini geçerek altın, Yusuf Fısto ve Hidayet Ağolday gümüş, Fatma Hanım Gökçe ve Hakan Karagöz ise bronz madalyanın sahibi oldu. Haliliyeli sporcular, aldıkları başarılarla Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonasının 3üncü etabına katılacak.

Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası, 27 Haziran- 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek.

