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Haliliyeli culardan 4 altın madalya

Haliliye Belediyesi Takımı, anısına ’da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 4 altın, 2 gümüş ve 2 elde ederek, şampiyonaya damgasını vurdu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:23
Haliliyeli kick boksculardan 4 altın madalya

Türkiye Federasyonu tarafından Antalya'da Anısına 5- 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Haliliye Belediye Spor Kick Boks Takımından 12 sporcu katıldı. 27 ülkeden 2 bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonanın 2'nci etabında Haliliyeli sporcular büyük başarı elde etti.

Haliliyeli sporculardan , , ve , yarıştıkları kategorilerde rakiplerini geçerek altın, Yusuf Fısto ve Hidayet Ağolday gümüş, Fatma Hanım Gökçe ve Hakan Karagöz ise nın sahibi oldu. Haliliyeli sporcular, aldıkları başarılarla 'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonasının 3üncü etabına katılacak.

Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası, 27 Haziran- 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek.

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Haliliyeli kick boksculardan 4 altın madalya
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