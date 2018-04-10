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'da bahar temizliği

’nin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinde bulunan kaldırım, refüj ve caddeleri temizleyerek ile yıkadı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:20
Yüksekova'da bahar temizliği

Trafiği aksatmamak için yıkama çalışmalarına akşam saatlerinde başlayan ekipler, gün içerisinde de çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan İtfaiye Müdürü , "Bildiğiniz üzere ilçemizde yoğun bir çalışma sezonundan geçiyoruz.

Kazılan yollar ve caddelerin tozu toprağı araçlarımızın lastiklerine yapışarak çarşı merkezine kadar geliyor. Bugünde ekiplerimizle birlikte Cengiz Topel Caddesi'ni tozdan topraktan arındırmak için ile yıkama çalışması yürüttük. Her fırsatta bu çalışmayı yürütmeye özen göstereceğiz" dedi.

Yapılan yıkama çalışmasını Belediyesi İtfaiye Müdürü Ziya Erkut, Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş da yerinde takip etti.

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Yüksekova'da bahar temizliği
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