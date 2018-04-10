Yüksekova'da bahar temizliği

Trafiği aksatmamak için yıkama çalışmalarına akşam saatlerinde başlayan ekipler, gün içerisinde de çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan İtfaiye Müdürü Ziya Erkut, "Bildiğiniz üzere ilçemizde yoğun bir çalışma sezonundan geçiyoruz.

Kazılan yollar ve caddelerin tozu toprağı araçlarımızın lastiklerine yapışarak çarşı merkezine kadar geliyor. Bugünde ekiplerimizle birlikte Cengiz Topel Caddesi'ni tozdan topraktan arındırmak için tazyikli su ile yıkama çalışması yürüttük. Her fırsatta bu çalışmayı yürütmeye özen göstereceğiz" dedi.

Yapılan yıkama çalışmasını Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ziya Erkut, Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş da yerinde takip etti.

