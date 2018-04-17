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Öğrencilerden etkinliği

'in İslahiye İlçesinde, öğrencileri kan bağış etkinliğine katıldı.

DHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:07
Öğrencilerden kan bağışı etkinliği

konusunda farkındalık sağlayıp, konuya dikkat çekmek ve öğrencileriyle birlikte velileri bilinçlendirmeye amacıyla ile birlikte 'Anne, Baba, Abi, Oğul' sloganıyla okul içerisinde sınıfta düzenlenen kan bağışına yoğun ilgi gördü.

Kan bağışı yapan öğrencileri ziyaret eden ve kendisi de bağışta bulunan okul müdürü , "Ülkemizde ihtiyacı olan insanlara, hastalarımıza, askerimize kan bağışında bulunurken aynı zamanda velilerimizle bütünleşelim, öğrencilerimizde biz kan verirken görmeleriyle örnek davranış sergilerken, öğrencilerimizde kan bağışının önemini anlamalarını sağlamak istedik" dedi.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin de destek verdiği kampanya kapsamında 150 ünite kan toplandı.

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Öğrencilerden kan bağışı etkinliği
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