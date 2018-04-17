Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Sağlık herkes için her yerde

Sağlık herkes için her yerde

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Sağlık herkes için her yerde
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen, sağlığın insan yaşamının doğumu ile birlikte elde edilen bir hak olduğunu belirtti. Erkmen, sağlıklı toplumların oluşabilmesi için toplumun en küçük yapı taşı olan çocukların sağlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, Örgütü'nün toplumları sağlık konusunda bilinçlendirmekle ilgili önemli bir göreve sahip olduğunu ifade etti. Örgütün 26 ülkenin onayı ile yürürlüğe girdiğini söyleyen Erkmen, her yıl 7-13 Nisan tarihlerinin Dünya Sağlık Haftası olarak kutlandığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık herkes için her yerde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN