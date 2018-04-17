Sağlık herkes için her yerde

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen, sağlığın insan yaşamının doğumu ile birlikte elde edilen bir hak olduğunu belirtti. Erkmen, sağlıklı toplumların oluşabilmesi için toplumun en küçük yapı taşı olan çocukların sağlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, Dünya Sağlık
Örgütü'nün toplumları sağlık konusunda bilinçlendirmekle ilgili önemli bir göreve sahip olduğunu ifade etti. Örgütün 26 ülkenin onayı ile yürürlüğe girdiğini söyleyen Erkmen, her yıl 7-13 Nisan tarihlerinin Dünya Sağlık Haftası olarak kutlandığını belirtti.