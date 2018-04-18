Guinness rekoru için dev bağlamaya şekil veriyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan sınıf öğretmeni Feramuz Uygun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için kestane ağacından teknesi 103 santimetre uzunluğunda ve tek parça olan bağlama yapıyor. Pazarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Uygun, yaklaşık 18 yıl önce görev yaptığı köydeki bir düğünde kullanılması için çömçe (tahta kepçe) yaptı.

MERAKTAN BAŞLADI

Bu sayede oymacılığa merak saran Uygun, ağaç oyma saz yapmaya başladı. Evinin altına atölye kuran Uygun, okuldan arta kalan zamanlarını burada geçiriyor. Uygun, bir süre önce de Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için tekne uzunluğu 103 santimetre olan kestane ağacından oyma saz yapmaya başladı. Feramuz Uygun, çömçe yaparak başladığı ağaç oymacılığında kendini geliştirerek, saz yapan bir usta aşamasına kadar geldiğini belirtti. Uygun, oyma saz yapmakta ustalaşınca Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek büyüklükte bir saz yapmaya karar verdiğini belirterek, "Guinness yetkilileriyle görüştüm. Bana 'kitapta böyle bir rekor olmadığını' söylediler" dedi.



235 SANTİM OLACAK

"Bağlamanın teknesini yaklaşık 3 yıl kuruttum" diyen Uygun, "Kestane ağacından yaptığımız sazımız sıra dışı boyuta ulaştı. Tekne genişliği 103 santimetredir ve tek parçadır" dedi. Boş zamanlarında çalıştığı için bağlamayı yaklaşık 6 ay içinde tamamlayabileceğini dile getiren Uygun, yapımı bittiğinde ise boyunun 235 santimetreye ulaşacağını sözlerine ekledi.