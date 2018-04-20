Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adıyaman SODES Mesleki Eğitim Merkezi açılışı yapıldı

Mesleki Eğitim Merkezi açılışı yapıldı

2017 projeleri kapsamında ’ın Kahta ilçesinde uygulanmakta olan “Çocuğum Rahat İçim Rahat” isimli proje kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Merkezi açılışı yapıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:11
Adıyaman SODES Mesleki Eğitim Merkezi açılışı yapıldı

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Valisi Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın eşi Yasemin Kalkancı ve ilçe protokolü açılışa katıldı. Yapılan konuşmalarda proje tanıtımı yapılarak açılan mesleki eğitim kurslarının ilçede var olan ihtiyaçları nasıl karşılayacağına vurgu yapıldı. Mesleki eğitime katılan bayan kursiyerlerin katılımcılara sundukları ikramlarla program kapanışı yapıldı.

tarafından finanse edilen Valilikler tarafından koordinasyonu sağlanan Sosyal Destek Programı projeleri uygulandığı illerde "Küçük dokunuşlarla Gerçekleşen Hayaller" sloganıyla insanlarımıza umut olamaya devam ediyor.

Adıyaman'da 2017 SODES projeleri kapsamında 4 adet atölye, 1 adet mesleki eğitim merkezi faaliyetlerine devam ederken kadınların meslek edinmelerine katkı sağlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman SODES Mesleki Eğitim Merkezi açılışı yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN