Adıyaman SODES Mesleki Eğitim Merkezi açılışı yapıldı

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Adıyaman Valisi Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın eşi Yasemin Kalkancı ve ilçe protokolü açılışa katıldı. Yapılan konuşmalarda proje tanıtımı yapılarak açılan mesleki eğitim kurslarının ilçede var olan ihtiyaçları nasıl karşılayacağına vurgu yapıldı. Mesleki eğitime katılan bayan kursiyerlerin katılımcılara sundukları ikramlarla program kapanışı yapıldı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Valilikler tarafından koordinasyonu sağlanan Sosyal Destek Programı SODES projeleri uygulandığı illerde "Küçük dokunuşlarla Gerçekleşen Hayaller" sloganıyla insanlarımıza umut olamaya devam ediyor.

Adıyaman'da 2017 SODES projeleri kapsamında 4 adet atölye, 1 adet mesleki eğitim merkezi faaliyetlerine devam ederken kadınların meslek edinmelerine katkı sağlıyor.