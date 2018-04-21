Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Elazığ’da puan avı

Elazığ’da puan avı

son üç haftaya girilirken 40 puan barajını geçerek rahatlamak isteyen bugün deplasmanda ’a konuk oluyor

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Elazığ’da puan avı
1. Lig'in bitimine üç hafta kala nefes almak için bir puanın peşinde koşan bugün saat 13.00'te ile karşılaşacak. Teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren turuncu-beyazlı ekip zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hesaplıyor.

ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Teknik adam Arın oyuncularını sahada dikkatli olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta evimizde Boluspor ile oynanan maçta yaptığımız basit hatalar bizi mağlubiyete götürdü. Bu yüzden futbolcularımla tek tek özel olarak görüşüp durumun ciddiyetini anlattım. Alacağımız bir puan bizi rahatlatacaktır" diye konuştu. Güçlü bir rakip ile mücadele edeceklerinin altını çizen , "Elazığspor play-off mücadelesi veriyor. Bu yüzden evlerinde baskılı bir oyun ortaya koyacaklar. Gerekli önlemleri aldık. Adana'ya mutlu döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. Bu arada zorlu maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da puan avı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN