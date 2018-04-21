Elazığ’da puan avı

Spor Toto
1. Lig'in bitimine üç hafta kala nefes almak için bir puanın peşinde koşan Adanaspor
bugün saat 13.00'te Tetiş Yapı Elazığspor
ile karşılaşacak. Teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren turuncu-beyazlı ekip zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hesaplıyor. ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Teknik
adam Arın oyuncularını sahada dikkatli olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta evimizde Boluspor ile oynanan maçta yaptığımız basit hatalar bizi mağlubiyete götürdü. Bu yüzden futbolcularımla tek tek özel olarak görüşüp durumun ciddiyetini anlattım. Alacağımız bir puan bizi rahatlatacaktır"
diye konuştu. Güçlü
bir rakip ile mücadele edeceklerinin altını çizen Eyüp Arın
, "Elazığspor play-off mücadelesi veriyor. Bu yüzden evlerinde baskılı bir oyun ortaya koyacaklar. Gerekli önlemleri aldık. Adana'ya mutlu döneceğimize inanıyorum"
şeklinde konuştu. Bu arada zorlu maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.