4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona erdi

Mersin
Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin
katkılarıyla düzenlenen 4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
'nda, Bulgaristan
ekibi Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımı şampiyon oldu. Belarus'un Minsk Bisiklet Kulübünden Rus sporcu Eduard Vorganov da turnuvanın genel klasman birinciliğini elde etti. Türkiye
'nin yanı sıra 8 ülkeden 15 takımın ve 105 sporcunun katıldığı organizasyonun son turunda sporcular, 129 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bisikletçiler, kentteki Cumhuriyet Alanı'ndan başlayan son etapta, İnsu, Çavak ve Emirler güzergahlarını geçerek, turu merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan
Barış Meydanı'nda tamamladı.