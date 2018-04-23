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4. Uluslararası sona erdi

Giriş Tarihi: 23.4.2018
4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona erdi
Valiliği himayesinde, katkılarıyla düzenlenen 4. Mersin Uluslararası 'nda, ekibi Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımı şampiyon oldu. Belarus'un Minsk Bisiklet Kulübünden Rus sporcu Eduard Vorganov da turnuvanın genel klasman birinciliğini elde etti. 'nin yanı sıra 8 ülkeden 15 takımın ve 105 sporcunun katıldığı organizasyonun son turunda sporcular, 129 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bisikletçiler, kentteki Cumhuriyet Alanı'ndan başlayan son etapta, İnsu, Çavak ve Emirler güzergahlarını geçerek, turu merkez Yenişehir ilçesindeki Barış Meydanı'nda tamamladı.
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4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona erdi
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